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В Чехии арестовали украинца и могут посадить на 8 лет: что он натворил
В Чехии арестовали украинца, который два года получал соцпомощь за выехавшую из страны семью. Ему «светит» до 8 лет заключения.
В Чехии арестован гражданин Украины, обвиняемый в незаконном получении денежных выплат за семью, не находившуюся в стране.
Об этом пишет чешское издание Novinky.
Как показало расследование, семья сбежала из Украины в Чехию из-за страха российской агрессии и обратилась за гуманитарной помощью. Однако через три недели в Чехии остался только мужчина — и даже он не проживал по адресу, указанному в договоре проживания и к которому была привязана финансовая помощь.
«Остальные члены семьи проживали за границей. Мужчина незаконно получал пособие в течение двух лет. Таким образом, иностранец совершил мошенничество и ему грозит восьмилетний срок заключения», — отметили в полиции.
Полиция оценила ущерб в 1,1 миллиона крон (свыше 1,8 млн грн). Украинца суд уже заключил под стражу по ходатайству прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Чехии водитель трамвая напал на украинцев.