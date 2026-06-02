В Чехии арестовали украинца и могут посадить на 8 лет: что он натворил

Семья уехала, а выплаты остались: в Чехии арестовали украинца

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В Чехии арестован гражданин Украины, обвиняемый в незаконном получении денежных выплат за семью, не находившуюся в стране.

Об этом пишет чешское издание Novinky.

Как показало расследование, семья сбежала из Украины в Чехию из-за страха российской агрессии и обратилась за гуманитарной помощью. Однако через три недели в Чехии остался только мужчина — и даже он не проживал по адресу, указанному в договоре проживания и к которому была привязана финансовая помощь.

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«Остальные члены семьи проживали за границей. Мужчина незаконно получал пособие в течение двух лет. Таким образом, иностранец совершил мошенничество и ему грозит восьмилетний срок заключения», — отметили в полиции.

Полиция оценила ущерб в 1,1 миллиона крон (свыше 1,8 млн грн). Украинца суд уже заключил под стражу по ходатайству прокуратуры.

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