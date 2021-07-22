В Чехии белорусу, воевавшему против Украины, увеличили приговор с 4,5 до 21 года заключения

В Чехии белорусу, воевавшему против Украины, увеличили приговор с 4,5 до 21 года заключения

Белорус, который сейчас легально проживает в Чехии, в 2014-2016 годах воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Высший суд Праги признал терроризм в действиях белоруса Алексея Фадеева, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Таким образом срок заключения для боевика увеличили с 4,5 до 21 года за решеткой.

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В сентябре прошлого года пражский суд приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к 4,5 годам заключения за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Тогда суд не доказал в его действиях "терроризм", а лишь "участие в организованной преступной группировке".

"Я выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и произошло. Сегодня самый высокий суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", — написал дипломат.

Перебийнис заверил, что системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, воевавших против Украины, продолжится.

Приговор после решения апелляционной инстанции вступил в силу. Злоумышленник еще может подать кассационную жалобу в Верховный суд Чехии.

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