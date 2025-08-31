В Чехии бросили за решетку экс-таможенника и его жену из Украины: они разворовали 19 млн грн у беженцев

В Чехии вынесли приговор украинской паре / © pixabay.com

В Чехии был вынесен приговор украинской паре, которая систематически злоупотребляла гуманитарной помощью для беженцев. Мужчина является бывшим украинским таможенником, а его жена — учительница и фитнес-тренер.

Об этом сообщило издание Novinky.cz.

По данным медиа, в течение 11 месяцев Иван Саварин и Кристина Савчин получали выплаты для беженцев, самостоятельно привозимых в Чехию, а затем отправляли обратно в Украину. За это время им удалось завладеть суммой в 11 млн крон, что составляет более 19 млн гривен.

Мошенничество удалось разоблачить правоохранителям, когда они зафиксировали подозрительные выплаты не находившимся на территории Чехии беженцам.

«Они вышли на след двух иностранцев, когда расследовали подозрения, что те помогали открывать банковские счета, по которым впоследствии проходили деньги, полученные преступным путем. Впоследствии стало ясно, что они причастны к более серьезным преступлениям», — уточнил представитель полиции Павел Шваб.

Пару задержали во время очередной попытки въезда в страну. Тогда у них изъяли автомобиль, 74 банковские карты, 12 телефонов и более 2,25 млн крон наличными.

В общей сложности следователи зафиксировали 830 случаев мошенничества. В ходе судебного процесса обвиняемые признали вину и заявили, что готовы частично компенсировать ущерб.

Суд Брно приговорил украинцев к четырем годам тюрьмы с требованием вернуть государственные деньги, которые они выманили во время мошеннической схемы.

