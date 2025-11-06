В Чехии демонстративно сняли украинский флаг со здания парламента: видео

Снятие украинского флага со здания парламента Чехии / © скриншот с видео

В четверг, 6 ноября, новый спикер Палаты депутатов Чехии, лидер ультраправой, антиевропейской и антинатовской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, отметил свое избрание на должность демонстративным снятием со здания парламента украинского флага.

Своим поступком Окамура похвастался в соцсети, опубликовав соответствующее видео.

«Чешская Республика на первом месте. Держите за нас кулаки», — говорит он на опубликованных кадрах.

Сам политик не занимался снятием флага, но держал лестницу.

Флаг Украины висел над входом в правительственное здание как символ поддержки с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

«Это определенный символ. Украинский флаг был спущен со здания чешского парламента по моему поручению, и это заняло несколько секунд», — пояснил он впоследствии чешскому изданию iDNES.

Издание отметило, что флаг Израиля, который появился на здании парламента после вторжения террористов ХАМАС в страну в октябре 2023 года, продолжает развеваться.

Окамура, как и ожидалось, стал председателем Палаты депутатов в среду, 5 ноября.

За него проголосовали 107 депутатов. Его оппонент, член Народной партии Ян Бартошек, получил 81 голос.

Окамура заранее получил заверения в достаточной поддержке, поскольку представители партий ANO, SPD и «Автомобилистов» обязались о его избрании в коалиционном соглашении.

Напомним, после смены власти в Чехии страна может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Вероятный новый премьер Андрей Бабиш формирует правительство, которое, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.

Как сообщалось ранее, популистская партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии.

Лидер партии Андрей Бабиш начал переговоры о формировании коалиции с правыми партиями, которые обещают меньшую поддержку Киева.