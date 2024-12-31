В Чехии фейковый врач, "работающий в Украине", обманул 62-летнюю женщину

Обещая общее будущее, мошенник выдурил у нее 300 тысяч крон.

Жительница Либерецкого края на севере Чехии стала жертвой афериста, который притворялся врачом, находящимся на задании в Украине

Об этом сообщает издание « Новости».

Потерпевшая познакомилась с аферистом в начале осени 2024 года в соцсети Facebook, где сначала переписывались друг с другом. Затем общение перешло в WhatsApp.

Мужчина представился чешским врачом, работающим в Украине. До этого он жил с родителями в Лондоне.

Аферист ухаживал за женщиной, а также планировал с ней общее будущее.

В октябре поклонник попросил женщину взять на хранение его личные документы и драгоценности, чтобы не потерять их в Украине. В частности, он просил оплатить 300 тысяч чешских крон (свыше 12,3 тысяч долларов) за "транспортировку".

Представитель полиции Чешской Республики в Либерецком крае Ивана Балакова рассказала, что женщина поняла, что ее обманули. После Рождества она подала на злоумышленника уголовное заявление.

Как отметили в полиции, потерпевшая потеряла все сбережения, а также имеет долг в 130 тысяч чешских крон с учетом процентов.

Дело расследуют правоохранители.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что аферисты приступили к использованию в своих схемах искусственного интеллекта.

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