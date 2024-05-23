В Чехии футбольные фанаты устроили массовую драку: детали инцидента

После футбольного матча в Чехии вспыхнула массовая потасовка. Фанаты выскочили на поле и принялись колотить друг друга руками и ногами. В результате инцидента несколько человек оказались в больницах.

Об этом пишет BILD.

В Чехии футбольные фанаты устроили массовую драку

Как отмечается, 22 мая после победы пражской "Спарты" над "Викторией" из Пльзени со счетом 2:1 в Кубке Чехии фанаты этих клубов выбежали на поле и начали потасовку.

"Некоторых болельщиков повалили на газон — им наносили удары руками и ногами. Также пострадали комментаторы спортивного телеканала, в которых кто-то из разъяренных фанов бросил пластиковый стул", — стало известно журналистам.

После массовой драки, добавляют в издании, несколько человек оказались в больницах. Чтобы остановить беспорядки, полицейским пришлось использовать слезоточивый газ.

Ранее игрока ФК "Хуст" работники ТЦК прямо с вокзала забрали в военкомат.

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