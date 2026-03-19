В Чехии хотят ограничить защиту для украинских беженцев

Украинские беженцы в Европе

Реклама

Чехия планирует пересмотреть условия временной защиты украинских беженцев после 2027 года. Ограничения могут быть введены для мужчин трудоспособного возраста и жителей западных регионов.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на министра внутренних дел Любомира Метнара.

По словам чиновника, решение Чехии должно согласовываться в рамках Европейского Союза, где и действует механизм временной защиты. Сейчас Прага ведет переговоры с другими странами ЕС, пытаясь найти общий подход.

Реклама

«Другие страны также хотят корректировки, она может быть в нескольких направлениях. Географический аспект будет означать, что запад Украины, то есть западная, относительно безопасная часть, будет освобождена от него», — пояснил Метнар в комментарии изданию.

По мнению главы МВД Чехии, временная защита также больше не должна применяться к мужчинам трудоспособного возраста.

«Сама Украина заинтересована в том, чтобы мужчины оставались, или, возможно, возвращались в случае прекращения огня. Им придется пройти долгий путь в плане восстановления территории», — сказал министр.

Временная защита уже продлена ЕС до марта 2027 года и позволяет украинцам легально проживать и работать на территории стран ЕС.

Реклама

При этом Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения среди всех стран Евросоюза — более 401 тысячи человек, и ежемесячно прибывает еще около шести тысяч.

Власти Чехии предупреждают, что возможности страны находятся на пределе, что усиливает давление на необходимость пересмотра действующих правил.

Напомним, украинская власть планирует оказывать денежную помощь молодым людям, которые вернутся в Украину. Размер выплаты составит 50 000 гривен.