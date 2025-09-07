- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чехии хотят пересмотреть разрешение на проживание украинцев
Популисты из партии SPD во главе с Томио Окамурой заявили, что это станет одним из главных условий их участия в правительстве.
В Чехии могут пересмотреть вид на жительство для украинцев.
Об этом заявил лидер чешской популистской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, сообщает IDNES.
По словам политика, это станет одним из основных требований его политической силы для участия в будущем правительстве после парламентских выборов.
«Среди главных условий входа партии в новое правительство Чехии станет пересмотр разрешения на проживание всех находящихся в стране украинцев», — подчеркнул Окамура.
Он пояснил, что массовый приток украинцев после начала войны, по его мнению, вызвал проблемы с доступностью жилья и значительно увеличил время ожидания приема у врачей.
«Это не ненависть, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан», — сказал он.
Согласно планам партии SPD, оставаться в Чехии позволят только украинцам, которые официально работают и занимают должности, на которые сами чехи не претендуют.
Ранее сообщалось, что управление по делам иностранцев считает, что у большинства украинцев нет оснований для получения статуса беженца в Польше — количество отказов будет увеличиваться.
Мы ранее информировали, что в Германии планируется заморозить социальные выплаты для части украинских беженцев и усилить санкции за отказ идти на работу.