В Чехии и Германии заявляют о первых возможных случаях заражения новым мутированным COVID-штаммом

В странах ждут окончательные результаты анализов.

В Чехии и Германии сообщают о первых возможных случаях нового мутированного COVID-штамма "Омикрон".

Об этом сообщает издание Reuters.

В Национальном институте общественного здравоохранения Чехии сообщили, что изучают образцы теста вернувшегося из Намибии путешественника. "Лаборатория проверяет возможное выявление положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", — говорится в сообщении.

Проверяют анализы и в Германии – у пассажира, прибывшего из Южной Африки. Немецкий министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что новая мутация может быть с "высокой вероятностью". "Минувшей ночью несколько симптомов штамма Omicron были обнаружены у путешественника, вернувшегося Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", — написал он в Twitter.

Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

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