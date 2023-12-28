В Чехии МВД призвало жителей обойтись без новогодних фейерверков: в чем причина

МВД призвало жителей отказаться от фейерверков, чтобы "не усугубить травму" тем, кто пережил стрельбу в Праге.

Министерство внутренних дел Чехии, а также мэрии многих чешских городов призвали граждан обойтись в этом году без новогодних фейерверков, чтобы не травмировать тех, кто пережил недавнюю стрельбу в Праге.

Об этом говорится в новогоднем обращении министра на сайте МВД Чехии.

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Министр внутренних дел Вит Ракушан сегодня направил письмо всем мэрам муниципалитетов с такой просьбой. В связи со смертельными нападениями, произошедшими перед Рождеством в этом году, Вит Ракушан попросил представителей муниципалитетов отказаться от запланированных фейерверков. Вместе с тем он попросил обратиться к согражданам от использования фейерверков", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что это "менее всего, что мы можем сделать для тех, кого это событие болезненно повлияло". Он пояснил, что фейерверки могут "усилить нервозность и усугубить травму, оставленную насилием".

Напомним, 21 декабря в центре Праги на площади Яна Палаха произошла стрельба в здании философского факультета Карлового университета. Тогда в результате стрельбы погибли 14 человек, а 25 получили ранения различной степени тяжести.

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