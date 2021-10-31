В Чехии на 30-метровой высоте оборвалась кабина канатной дороги

Сообщается об одном погибшем.

В Чехии близ города Либерец оборвалась кабина на канатной дороге, ведущей на гору Ештед.

Об этом 31 октября сообщает местное издание " Новости".

Отмечается, что в момент аварии в кабине находился только водитель. В результате падения он погиб.

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А другая кабина из-за аварии, просто повисла на тросах на высоте. Спасатели эвакуировали оттуда около 14 пассажиров и водителя.

Причина аварии пока не известна. Это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.

Канатная дорога на Ештед – популярная достопримечательность. Она принадлежит Чешской железной дороге. В прошлом году на вершину поднялось 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования, ремонт был связан с заменой приводного и охранного оборудования.

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