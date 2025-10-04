В Чехии на выборах в парламент победила партия пророссийского миллиардера

Андрей Бабиш, лидер партии ANO, победившей на выборах в Чехии / © Associated Press

На выборах в нижнюю палату чешского парламента, Палату депутатов, победу одержала популистская партия ANO, которую возглавляет пророссийский миллиардер и экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что победа партии Бабиша увеличивает перспективу формирования в Чехии правительства, которое усилит популистский и антимиграционный лагерь Европы и уменьшит поддержку Украины.

Результаты выборов, опубликованные изданием iDnes, показали, что партия ANO не получила большинства, поэтому ей для формирования правительства понадобятся другие партии — вероятно, «Автомобилисты», которые выступают против политики «зеленых» в ЕС, и ультраправая, антиевропейская и антинатовская «Свобода и прямая демократия» (SPD).

После подсчета 99,7% бюллетеней лидер избирательной гонки партия ANO набрала 34,66% голосов и получит 81 место в парламенте.

Нынешняя проевропейская и проукраинская национал-демократическая коалиция SPOLU («Разом») набрала 23,28% и получит 52 места в парламенте.

Партия STAN («Мэры и независимые») — 11,19% и получит 22 места в парламенте.

Пиратская партия — 8,88% голосов и 17 мест в парламенте.

«Свобода и прямая демократия» (SPD) — 7,81% и 15 мест в парламенте.

«Автомобилисты " - 6,78% и 13 мест в парламенте.

Лидер «Автомобилистов» Петр Мачинка заявил, что открыт к переговорам с ANO, партия SPD также дала понять, что это так.

«Мы шли на выборы с целью положить конец правительству Петра Фиалы, и поддержка даже меньшинства кабинета министров от ANO важна для нас, и это достигнет цели, которую мы имели на этих выборах», — заявил заместитель председателя SPD Радим Фиала в эфире телевидения.

Какова позиция Бабиша в отношении Украины

Андрей Бабиш, возглавлявший левоцентристское правительство Чехии в 2017-2021 годах, когда-то хотел присоединиться к еврозоне, но с тех пор стал евроскептиком и сторонником президента США Дональда Трампа, раздавая бейсболки «Сильная Чехия», вдохновленные лозунгом Трампа MAGA.

Его называют союзником венгерского лидера Виктора Орбана.

Бабиш объединился с рядом ультраправых партий в группе «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте, чтобы бросить вызов основному направлению европейской политики.

Он отклонил призывы партии SPD провести референдум по выходу из ЕС и НАТО, но заявил, что положит конец «чешской инициативе», в рамках которой при финансировании западных доноров были приобретены миллионы артиллерийских снарядов со всего мира для Украины.

После победы своей партии на выборах 4 октября Андрей Бабиш отверг обвинения в том, что его победа сделает Чехию менее надежным партнером Европейского Союза и НАТО.

«Мы хотим спасти Европу… и мы явно проевропейские и пронатовские», — сказал Бабиш журналистам.

Напомним, президент Чехии Петер Павел в обращении к гражданам накануне парламентских выборов подчеркнул, что от результатов выборов зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние Чехии. Основными гарантиями при этом остаются членство страны в Европейском Союзе и НАТО.