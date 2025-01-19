На выставке военной техники перевернулся БТР: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В южной Чехии к 18 января время показа исторической военной техники перевернулся бронетранспортер. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщила чешская полиция.

"Расследуем трагедию, которая произошла вблизи Горни-Двощиште в районе исчезнувшего села Сватомиров. Во время демонстраций исторической боевой техники перевернулась военная машина, и несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате инцидента по меньшей мере 8 человек пострадали.

В Чехии на выставке бронетехники произошла авария/Фото: чешская полиция

В Чехии на выставке бронетехники произошла авария/Фото: чешская полиция

В Чехии на выставке бронетехники произошла авария/Фото: чешская полиция

Пожарная служба оказала помощь медикам и приняла меры по предотвращению утечки нефтепродуктов из опрокинутого автомобиля.

Мэр города Горни Дворшите Зденек Кемени отметил, что этот показ был частным мероприятием, организованным местной военно-исторической ассоциацией.

Напомним, в городе Мост на северо-западе Чехии в результате взрыва в ресторане погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной взрыва стал перекинувшийся обогреватель, вызвавший пожар.

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