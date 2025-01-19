На выставке военной техники перевернулся БТР: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Трагедия произошла на частном показе боевой техники вблизи Горни-Двощиште.
В южной Чехии к 18 января время показа исторической военной техники перевернулся бронетранспортер. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщила чешская полиция.
"Расследуем трагедию, которая произошла вблизи Горни-Двощиште в районе исчезнувшего села Сватомиров. Во время демонстраций исторической боевой техники перевернулась военная машина, и несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в результате инцидента по меньшей мере 8 человек пострадали.
Пожарная служба оказала помощь медикам и приняла меры по предотвращению утечки нефтепродуктов из опрокинутого автомобиля.
Мэр города Горни Дворшите Зденек Кемени отметил, что этот показ был частным мероприятием, организованным местной военно-исторической ассоциацией.
Напомним, в городе Мост на северо-западе Чехии в результате взрыва в ресторане погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной взрыва стал перекинувшийся обогреватель, вызвавший пожар.
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