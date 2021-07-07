В Чехии невакцинированным людям придется самостоятельно оплачивать тесты на COVID-19: детали решения

Сейчас каждый житель Чехии может бесплатно сделать 4 антиген-теста на коронавирус и 2 ПЦР-теста в месяц.

В Чехии планируют отменить возможность бесплатного тестирования на коронавирус для невакцинированных граждан. Такую норму могут ввести в конце лета, но при принятии такого решения будут учитывать количество полностью вакцинированных людей.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, пишет Seznam Zprávy.

Соответствующее решение инициировали для ускорения темпов иммунизации и сокращения расходов госбюджета. По его словам, это произойдет только каждый желающий в Чехии сможет быстро пройти вакцинацию без предварительной регистрации. А для полностью привитых отменят превентивные тесты. По словам Войтеха, потребность в профилактических тестах должна уменьшиться по мере увеличения охвата населения вакцинацией.

Сейчас всем гражданам в Чехии оплачиваются четыре теста на антиген и два ПЦР-теста в месяц. Такая ситуация останется как минимум до лета.

"С другой стороны, потребность, естественно, уменьшится. Потому что это правда, что те, кто полностью привит, не должны проходить тестирование, ни когда они идут на работу, ни когда возвращаются (на работу из отпуска). А количество полностью привитых значительно возрастет в июле. Июль будет месяцем, когда мы будем вводить вторую дозу, в частности. Там, возможно, 1,6 миллиона человек ждут второй дозы и привиты. Поэтому им вообще нигде не понадобится тест", — сказал Адам Войтех.

Он отметил, что вакцинация должна стать стандартом в будущем. И если кто-то хочет тест, ему придется заплатить за него.

Напомним, ранее представители ВОЗ, ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) призвали начать проводить тестирование на выявление коронавируса в школах. Специалисты отмечают необходимость не доводить ситуацию до перевода учащихся на отдаленное обучения.

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