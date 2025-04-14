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В Чехии обеспокоены потенциальной угрозой приезда ветеранов из Украины
Чешские органы безопасности предупреждают, что вместе с ветеранами приедут новые вызовы – от психологической поддержки до потенциальных угроз общественному порядку.
В Чехии усиливается внимание к вопросу возвращения украинских военных, которые могут приехать в страну после службы на фронте или во время ротаций, чтобы воссоединиться со своими семьями — преимущественно женщинами и детьми, которые уже нашли убежище в республике. В настоящее время в Чехии проживает более 380 тысяч украинских беженцев.
Об этом пишет Euractiv.
Чешские органы безопасности предупреждают, что вместе с ветеранами приедут новые вызовы – от психологической поддержки до потенциальных угроз общественному порядку. В частности, речь идет о людях с боевым опытом и возможно травмированной психикой, что создает риски для внутренней стабильности.
Представитель чешской Службы безопасности и информации (BIS) Ладислав Штиха отметил, что по аналогии с конфликтами на Балканах, в стране могут появиться случаи вербовки ветеранов организованными преступными группировками.
"Сценарий послевоенного возвращения вполне реальный. И хотя большинство военных не будет представлять угрозы, определенные риски остаются. В частности, это вероятность того, что некоторые из них будут искать работу в криминальных кругах", - сказал Штиха в комментарии Euractiv Czechia.
Он также добавил, что следует ожидать роста объемов незаконного оборота оружия, которое после завершения боевых действий может появиться на черном рынке.
В Министерстве внутренних дел в Чехии подтверждают, что тема адаптации лиц с боевым опытом уже находится в поле внимания. Как сообщила представитель министерства Гана Мала, еще с 2023 года ведомство сотрудничает с Международной организацией по миграции над изучением проблемы.
В 2024 году стороны подписали соглашение о создании специальной программы "Экосистема поддержки для лиц, пострадавших от боевых действий в Украине".
"Мы изучаем потребности не только самих ветеранов, но и их семей, на которых также повлияет их возвращение. В фокусе поддержка психического здоровья, правовая помощь и социальная адаптация", - добавила Мала.
Программа включает сбор данных, оценку возможностей системы и формирование рекомендаций — как на операционном, так и на системном уровнях.
Научное сотрудничество с Украиной
Между тем, чешские ученые объединяют усилия с украинскими коллегами для подготовки к оказанию психологической поддержки ветеранам.
В частности, исследовательская группа под руководством профессора Иржи Горачека из Карлового университета в Праге совместно с украинскими учреждениями работает над подходами к лечению боевых психотравм, включая посттравматическое стрессовое расстройство. Изучаются инновационные подходы, в частности, психоделическая терапия, которая уже применяется в других странах.
Чехия признает, что заблаговременное планирование позволит лучше интегрировать ветеранов в общество, избежать радикализации и усилить внутреннюю безопасность.