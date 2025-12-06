В Чехии обокрали украинок-беженок почти на 3 миллиона: что произошло

Флаг Чехии

В чешском городе Острава полиция обвинила четырех человек в присвоении миллионов крон, предназначенных для помощи женщинам из Украины. Сумма ущерба, причиненная государству, составляет почти 2,8 миллиона крон.

Об этом пишет «Новости».

Как работала мошенническая схема

С конца 2022 по середину 2023 года двое иностранцев злоупотребляли неосведомленностью и затруднительным положением женщин.

Сначала они предлагали помощь в оформлении гуманитарных выплат, а затем использовали банковские данные украинок для подачи электронных заявок на субсидии. Жертвы не имели никакого представления об этом.

Чтобы легализовать деньги, мужчины привлекли своих партнерш, знавших о незаконном происхождении средств. Вырученные деньги тратили на дорогие поездки за границу и покупки в онлайн-магазинах.

Полиция не уточняет имена подозреваемых, однако отмечает, что это граждане ЕС с юго-востока Центральной Европы, временно проживающие в Чехии. Следствие продолжается и правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к этой схеме.

Напомним, Латвия сокращает финансовую поддержку украинских беженцев. МВД страны объясняет сокращение помощи успешной интеграцией украинцев на рынке труда.