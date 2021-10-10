В Чехии оппозиция одержала победу на выборах и заодно впервые вытеснила из парламента коммунистов

В Чехии оппозиция одержала победу на выборах и заодно впервые вытеснила из парламента коммунистов

Действующий премьер Андрей Бабиш признал поражение.

Впервые в истории Чехии среди депутатов парламента не будет коммунистов. Они не смогли преодолеть 5-процентный барьер на выборах.

Кроме этого, партия действующего премьера Андрея Бабиша, которая занимала пророссийскую позицию, уступила оппозиционной коалиции «Вместе» (SPOLU), критикующей политику Кремля.

Бабиш признал поражение. «Мы не рассчитывали на проигрыш, но мы проиграли ... с очень малым отрывом. SPOLU выиграли, я их поздравляю с этим», — заявил глава правительства журналистам. В то же время политик-миллиардер подчеркнул, что его партия остается сильной политической силой, «а не одноразовым продуктом».

Таким образом, ANO будет в Палате представителей 72 депутатские кресла, SPOLU — 71. На третьем месте — коалиция Пиратской партии и движения STAN — 15,60% (37 мест). «Свобода и прямая демократия» набрала 9,56% (20 мандатов).

По стечению обстоятельств, после поражения Бабиша, чешский президент Милоша Земана оказался в больнице. Причины пока не разглашают. Однако по данным местных СМИ, 77-летний глава государства имеет проблемы с печенью и почками. Кроме того, болеет диабетом.

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