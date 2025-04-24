В Чехии отреагировали на ночной обстрел Украины и призвали к военной поддержке

Премьер-министр Чехии Петр Фиал. / © Associated Press

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что предоставление Украине мощной военной помощи является единственным способом достичь мира в стране.

Свое мнение он выразил в социальной сети Х, комментируя очередные российские ракетные удары по украинским городам и гражданскому населению в четверг.

Фиала напомнил, что в начале апреля Украина приняла американское предложение по прекращению огня, однако Россия продолжает агрессию.

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"Путин не заинтересован в мире и никогда не был заинтересован; Единственный путь к миру в Европе - это мощная военная поддержка Украины", - подчеркнул чешский премьер.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский резко отреагировал на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное российским президентом Владимиром Путиным.