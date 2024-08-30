В Чехии отреагировали на заявление Украины о прекращении работы нефтепровода "Дружба"

Чехии не нужна российская нефть, поэтому прекращение транзита через Украину не составит никаких проблем.

Спецпредставитель Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что анонсированное прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины не станет проблемой для его страны.

Об этом пишет Reuters.

Бартушка напомнил, что Украина уже предупреждала ранее о возможности принятия решения о приостановке поставок российской нефти через свою территорию.

"Это не первый раз, но на этот раз, вероятно, они настроены серьезно. Посмотрим. Во всяком случае, для Чехии это не проблема", – сказал Бартушка.

Чехия планирует полностью избавиться от зависимости от поставок нефтепроводом "Дружба", которая в настоящее время частично существует. Чешский государственный оператор трубопроводов MERO уже инвестирует средства, чтобы увеличить пропускную способность трубопровода TAL из Италии в Германию, который соединяется с трубопроводом IKL, из которого Чехия получает нефть для собственных нужд.

С 2025 года увеличения этих мощностей до 8 млн тонн сырой нефти в год хватит, чтобы обеспечить стабильную работу обоих нефтеперерабатывающих заводов страны.

Хотя модернизация трубопровода TAL должна быть завершена примерно в середине 2025 года, компания MERO заявила, что откажется от российской нефти уже в начале года.

В настоящее время российская нефть идет транзитом через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Объем сырья, который ежегодно проходит по трубопроводу "Дружба", составляет около 12-13 млн тонн, что приносит России доход в 6 млрд долларов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что с 1 января 2025 года Украина полностью прекратит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через свою территорию.

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