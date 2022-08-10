В Чехии поддержали приостановку выдачи гражданам России виз в страны ЕС

Чехия стала первой страной-членом ЕС, которая приостановила выдачу виз для граждан России по всем направлениям на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский поддержал приостановку выдачи гражданам России виз в страны Европейского Союза и заявил о намерении поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа в Праге.

Об этом заявлении Липавского сообщило "Českej noviny" (Чешское информационное агентство).

"Во время российской агрессии, декларируемые границы которой до сих пор смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи. Речь идет о нашей безопасности, я давно пытаюсь снизить влияние российских спецслужб на территории ЕС", — сообщил Липовский.

Он также напомнил, что Чехия стала первой страной-членом ЕС, которая приостановила выдачу виз для граждан России по всем направлениям на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, за исключением гуманитарных случаев.

В правительстве Чехии убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России станет четким и прямым сигналом российскому обществу о том, что мероприятие не намерено подвергаться агрессии со стороны российского режима и ненавистнической риторики в адрес свободных демократических стран, не угрожающих России ни в коем случае.

"Граждане этих стран должны осознавать, что такая воинственная политика имеет последствия", — подчеркнул Липовский.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

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