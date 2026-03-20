В Чехии подожгли производящий дроны завод: инцидент расследуют как теракт

Радикалы подожгли оборонный завод в Чехии / © Полиция Чехии

В ночь на пятницу, 20 марта, в чешском городе Пардубице, в 120 километрах от Праги, вспыхнул масштабный пожар на одном из объектов компании LPP Holding. Инцидент получил серьезный международный резонанс после того, как ответственность за поджог взяли на себя радикалы.

О деталях этого ЧП сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников и следственные органы.

«Фракция землетрясения» и израильский след

Как выяснили местные журналисты, ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка, называющая себя "Фракция землетрясения". Радикалы разослали электронные письма в чешские СМИ, где заявили, что их целью было уничтожение «ключевого центра производства израильского оружия» в знак протеста против операции ЦАХАЛ в Секторе Газа.

Компания LPP Holding разрабатывает технологии для беспилотников военного назначения (которые, кстати, используют и ВСУ). Еще в 2023 году предприятие официально объявило о планах тесного сотрудничества с известной израильской военной компанией Elbit Systems, что и сделало завод мишенью для антиизраильской группировки.

Официальная реакция: расследование теракта

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар срочно созвал кризисный штаб и заявил, что инцидент имеет все признаки террористического акта. Премьер-министр страны Андрей Бабиш также назвал ситуацию "очень серьезной".

Известно, что в результате пожара на складе никто не пострадал, хотя огонь успел частично перекинуться на соседнее административное здание. Чешская полиция в своем официальном аккаунте в сети Х подтвердила , что безопасности местных жителей ничего не угрожает, а дело уже передано в Национальный центр борьбы с терроризмом.

«Полиция уже приступила к расследованию по подозрению в совершении террористического нападения согласно статье 311 Уголовного кодекса. Все это при активном сотрудничестве служб безопасности. Пока мы не будем публиковать никакой дополнительной информации», — говорится в заявлении правоохранителей.

Со своей стороны представители компании LPP Holding подтвердили факт возгорания, однако отказались от комментариев, заявив, что будут ждать официальных выводов следствия и не будут строить предположений об обстоятельствах инцидента.

Напомним, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди раздались взрывы в районе посольства США . Здание атаковали дроны, после чего начался пожар.