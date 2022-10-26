В Чехии постамент памятника красноармейцам превратили в стиральную машину: фото

Неизвестные разрисовали памятник советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, из-за ассоциации с российским вторжением в Украину.

В чешском городе Литомержицы неизвестные разрисовали постамент памятника павшим красноармейцам, сделав его похожим на стиральную машину. Саму скульптуру советского солдата облили красной краской.

Ответные фотографии появились в соцсети во вторник, 25 октября.

Власти города уже отреагировали на этот случай, заявив, что уберут краску и снабдят памятник табличкой с историческими подробностями, которые должны разъяснить, почему он появился в парковой зоне.

Sochu rudoarmějce в Litoměřicích кто-то палил farbou, на поdstavec наkreslил práчку. pic.twitter.com/ux1RHEUUP6 — Vojta (@VojtaMT) October 25, 2022

Издание Novinky.cz отмечает, что из-за российского вторжения в Украину в последнее время в Чехии было немало случаев, когда монументы советским воинам ассоциировались с россиянами и испытывали подобные повреждения.

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Монумент в центральном парке города Литомержицы был установлен в 1975 году как посвящение всем советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов. Формально памятник имеет статус военного захоронения, хотя никаких останков под ним нет.

В 2011 году была обсуждена возможность убрать памятник в связи с реконструкцией парка. Но в результате монумент остался на своем месте — администрация города указала, что не может этого сделать из-за межгосударственного соглашения между Чехией и Россией.

Напомним, в Финляндии 4 октября снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. В городе Котка, где стоял бюст, собрались десятки людей, чтобы увидеть демонтаж своими глазами.

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