Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Чехии постамент памятника красноармейцам превратили в стиральную машину: фото

Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Чехии постамент памятника красноармейцам превратили в стиральную машину: фото

Фото: соцмережі

Неизвестные разрисовали памятник советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, из-за ассоциации с российским вторжением в Украину.

В чешском городе Литомержицы неизвестные разрисовали постамент памятника павшим красноармейцам, сделав его похожим на стиральную машину. Саму скульптуру советского солдата облили красной краской.

Ответные фотографии появились в соцсети во вторник, 25 октября.

Власти города уже отреагировали на этот случай, заявив, что уберут краску и снабдят памятник табличкой с историческими подробностями, которые должны разъяснить, почему он появился в парковой зоне.

Издание Novinky.cz отмечает, что из-за российского вторжения в Украину в последнее время в Чехии было немало случаев, когда монументы советским воинам ассоциировались с россиянами и испытывали подобные повреждения.

Монумент в центральном парке города Литомержицы был установлен в 1975 году как посвящение всем советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов. Формально памятник имеет статус военного захоронения, хотя никаких останков под ним нет.

В 2011 году была обсуждена возможность убрать памятник в связи с реконструкцией парка. Но в результате монумент остался на своем месте — администрация города указала, что не может этого сделать из-за межгосударственного соглашения между Чехией и Россией.

Напомним, в Финляндии 4 октября снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. В городе Котка, где стоял бюст, собрались десятки людей, чтобы увидеть демонтаж своими глазами.

 
Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация