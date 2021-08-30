В Чехии предлагают делать третью прививку от коронавируса: кто может вакцинироваться

В Чехии предлагают делать третью прививку от коронавируса: кто может вакцинироваться

Записаться на ревакцинацию могут все желающие.

В Чехии решили прививать граждан третьей или бустерных дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Novinky.сz со ссылкой на проект Минздрава "Умный карантин".

Также читайте После прививки вакциной Pfizer в Новой Зеландии умерла женщина

Записаться на ревакцинацию смогут все желающие с 20 сентября. Впрочем, прежде всего рекомендуют сделать третью прививку людям от 60 лет. Кроме того, отмечается, что зарегистрироваться на иммунизацию смогут только те, кто завершил первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.

Прививать третьей дозой вакцины от COVID будут препаратами на основе мРНК — это американские Pfizer или Moderna.

Слди заметить, что сейчас в Чехии прививались от коронавируса почти 5,7 млн человек. Большенство получили две дозы вакцины Pfizer. Сейчас более 65% взрослого населения вакцинированы одной дозой препарата.

Как сообщалось, Чехия изменила правила въезда в страну для украинских граждан, позволив сечение границу полностью вакцинированным украинском. Условием для въезда является наличие сертификата о прохождении полного курса вакцинации, но после получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. В Чехии признавать вакцины AstraZeneca (включая индийской Covishield), Moderna, Pfizer, Jensen. Китайской вакцины CoronaVac, которую получили большинство украинский, в перечне разрешенных нет.

Новости мира: в ВОЗ призвали временно остановить ревакцинацию от коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку