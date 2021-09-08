В Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы наемника, который воевал против Украины на Донбассе

Урбанека обвинили в членстве в террористической группе и совершении теракта.

В Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы наемника, воевавшего на Донбассе против Украины. Иржи Урбанека с позывным "Бегемот" осудили заочно.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.

По заключению следствия, он поехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать пророссийских боевиков и, по крайней мере, до января 2018 года копал там окопы, приобщался к патрулированию и участвовал в боевых действиях против украинской армии — в частности под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Адвокат просил смягчить приговор, но суд согласился с доводами стороны обвинения, осудив Урбанека за членство в террористической группе и совершения теракта.

Новости мира: в Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы наемника, который воевал против Украины

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