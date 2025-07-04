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В Чехии произошел масштабный блэкаут: трамваи остановились, люди застряли в лифтах
Отключение электроэнергии зацепило в общей сложности восемь чешских подстанций.
Чехию 4 июля накрыл масштабный блэкаут, заделший большую часть Праги и ряд других городов страны. Отсутствие электроснабжения привело к остановке общественного транспорта, сбоям в работе инфраструктуры и многочисленным инцидентам. Например, сотни людей оказались запертыми в остановившихся лифтах.
Об этом сообщает чешское издание Denik.
По данным энергокомпании Pražská energetika (PRE), причиной отключений стала авария на подстанции в районе Ходов.
Что известно на данный момент
Отключение электроэнергии зацепило всего восемь подстанций.
Полностью остановилось движение метро в Праге, а также большинство трамвайных и троллейбусных линий. Светофоры не работают, что усложняет дорожное движение.
Сотни людей оказались заблокированы в лифтах. «Количество случаев с лифтами будет расти. Мы имеем дело с резервными источниками», — сообщил представитель пожарно-спасательной службы Радек Менцль.
Магазины и супермаркеты закрыты. Перестали работать многие банкоматы и платежные терминалы.
ЧП зацепило несколько районов Праги, преимущественно на правом берегу Влтавы, включая Винограды, Вршовице, Забеглице, Крч, Ходов, Стрижков, Жижков, а также центр города.
Отключения также зафиксированы в других городах — Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове, Теплице, Колине, Пардубице, Чешская Липа, а также в Пардубицком, Среднечешском, Краловеградецком и Либерецком краях.
Остановлено движение поездов между Прагой и Колином, а также между Колином и Кутной Горой.
Аэропорт Праги блекаут не задел.
В больницах, пострадавших от отключения, запущены резервные генераторы. Некоторые обследования и несрочные операции откладываются.
Что говорят энергетики и спасатели
«Произошел сбой в работе линии V411 (это линия с высоким уровнем напряжения в Чехии. — Ред.), а затем и энергоострова на севере и востоке Чешской Республики. Часть системы электропередачи обесточена, и это событие также коснулось большинства подстанций системы электропередачи», — заявили оператору системы передачи Чехии ČEPS.
Пожарно-спасательная служба страны подтвердила, что регистрирует большое количество событий, связанных с выключением электроэнергии в Праге, Центральной, Северной и Восточной Чехии.
По данным Национального агентства кибербезопасности и информационной безопасности, кибератаки не было.
В связи с отключением электроэнергии Министр внутренних дел Вит Ракушан привел в готовность Центральный кризисный штаб. По его словам, пока выясняют масштабы сбоев.