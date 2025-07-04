В Чехии произошел масштабный блэкаут: трамваи остановились, люди застряли в лифтах

В|Через блекаут остановились трамваи / © denik.cz

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Чехию 4 июля накрыл масштабный блэкаут, заделший большую часть Праги и ряд других городов страны. Отсутствие электроснабжения привело к остановке общественного транспорта, сбоям в работе инфраструктуры и многочисленным инцидентам. Например, сотни людей оказались запертыми в остановившихся лифтах.

Об этом сообщает чешское издание Denik.

По данным энергокомпании Pražská energetika (PRE), причиной отключений стала авария на подстанции в районе Ходов.

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Что известно на данный момент

Отключение электроэнергии зацепило всего восемь подстанций.

Полностью остановилось движение метро в Праге, а также большинство трамвайных и троллейбусных линий. Светофоры не работают, что усложняет дорожное движение.

Сотни людей оказались заблокированы в лифтах. «Количество случаев с лифтами будет расти. Мы имеем дело с резервными источниками», — сообщил представитель пожарно-спасательной службы Радек Менцль.

Магазины и супермаркеты закрыты. Перестали работать многие банкоматы и платежные терминалы.

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ЧП зацепило несколько районов Праги, преимущественно на правом берегу Влтавы, включая Винограды, Вршовице, Забеглице, Крч, Ходов, Стрижков, Жижков, а также центр города.

Отключения также зафиксированы в других городах — Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове, Теплице, Колине, Пардубице, Чешская Липа, а также в Пардубицком, Среднечешском, Краловеградецком и Либерецком краях.

Остановлено движение поездов между Прагой и Колином, а также между Колином и Кутной Горой.

Аэропорт Праги блекаут не задел.

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В больницах, пострадавших от отключения, запущены резервные генераторы. Некоторые обследования и несрочные операции откладываются.

Что говорят энергетики и спасатели

«Произошел сбой в работе линии V411 (это линия с высоким уровнем напряжения в Чехии. — Ред.), а затем и энергоострова на севере и востоке Чешской Республики. Часть системы электропередачи обесточена, и это событие также коснулось большинства подстанций системы электропередачи», — заявили оператору системы передачи Чехии ČEPS.

Пожарно-спасательная служба страны подтвердила, что регистрирует большое количество событий, связанных с выключением электроэнергии в Праге, Центральной, Северной и Восточной Чехии.

По данным Национального агентства кибербезопасности и информационной безопасности, кибератаки не было.

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В связи с отключением электроэнергии Министр внутренних дел Вит Ракушан привел в готовность Центральный кризисный штаб. По его словам, пока выясняют масштабы сбоев.