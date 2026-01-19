В Чехии произошла стрельба в здании горсовета: ранен мэр, есть погибшие

Судмедэксперт на месте преступления / Фото Ota Bartovský MAFRA

В чешском городе Хршибска в понедельник, 19 января, произошла стрельба в здании мэрии. В результате инцидента погибли два человека, еще шестеро были ранены.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар, чьи слова приводит iDNES. По словам чиновника, полиция уже подтвердила ранение мэра города Яна Махача.

По словам свидетелей с места происшествия, нападающими были местный наркоман и сын одной из работниц горсовета.

«Я внимательно слежу за информацией о стрельбе в городском совете в Хршибске. Ситуация серьезная, но, по моей информации, дальнейшей опасности нет, нападающий мертв. Я решил выехать на место происшествия», — отметил глава МВД.

В результате стрельбы оба нападавших погибли. Среди раненых трое полицейских и трое гражданских.

Нападавший имел три незаконных единицы оружия. В полиции отвергают террористический или экстремистский подтекст. Мотивом стрелка, вероятно, были проблемы в отношениях, и он застрелился сам, рассказали правоохранители.

В городе Хршибске проживает 1300 жителей. Полиция попросила граждан избегать места происшествия, чтобы не мешать проезду спасателей.

