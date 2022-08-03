В Чехии произошло необычное ДТП: в автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался самолет

В результате экстренной посадки на автодорогу пилот безмоторного самолета погиб.
Во вторник, 2 августа, на дороге между чешским селом Осек и городом Рокичаны в Пльзеньском крае безмоторный самолет, вылетевший из расположенного рядом спортивного аэродрома, упал на автодорогу, врезавшись в автомобиль. Пилот погиб.
Об этом сообщает новостной портал Novinky.cz.
По информации полиции планер сзади врезался в автомобиль, в котором ехали четыре человека. К счастью, никто из них не пострадал.
Молодой пилот, находившийся за штурвалом планера, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его госпитализировали, но в больнице он скончался.
Поскольку в 200 метрах от аварии расположен спортивный аэропорт, вероятно, безмоторный самолет совершил неудачный маневр посадки.
PLZEŇSKÝ KRAJ — На Rokycansku пополудни пришло к pádу lietadla, которое потом наrazilо в идти. Pilot utrpel smrtельное зрение. Silnice будет по ходу работы сložок IZS на месте завершена. #policieplk pic.twitter.com/voMzu6f50v— Policie ČR (@PolicieCZ) August 2, 2022
На месте ДТП работали инспекторы Института профессионального расследования причин авиакатастроф.
Напомним, ранее вблизи подмосковного города Серпухова аварийно приземлился лёгкий многоцелевой двухмоторный самолет L-410 с парашютистами на борту.
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