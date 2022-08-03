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В Чехии произошло необычное ДТП: в автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался самолет

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В Чехии произошло необычное ДТП: в автомобиль, двигавшийся по дороге, врезался самолет

Фото: Telegram / Aktu news

В результате экстренной посадки на автодорогу пилот безмоторного самолета погиб.

Во вторник, 2 августа, на дороге между чешским селом Осек и городом Рокичаны в Пльзеньском крае безмоторный самолет, вылетевший из расположенного рядом спортивного аэродрома, упал на автодорогу, врезавшись в автомобиль. Пилот погиб.

Об этом сообщает новостной портал Novinky.cz.

По информации полиции планер сзади врезался в автомобиль, в котором ехали четыре человека. К счастью, никто из них не пострадал.

Молодой пилот, находившийся за штурвалом планера, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Его госпитализировали, но в больнице он скончался.

Поскольку в 200 метрах от аварии расположен спортивный аэропорт, вероятно, безмоторный самолет совершил неудачный маневр посадки.

На месте ДТП работали инспекторы Института профессионального расследования причин авиакатастроф.

Напомним, ранее вблизи подмосковного города Серпухова аварийно приземлился лёгкий многоцелевой двухмоторный самолет L-410 с парашютистами на борту.

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