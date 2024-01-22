В Чехии рассказали, будут ли депортировать в Украину мужчин-уклонистов

Отмечается, что в Чехии находится около 200 тыс. украинских мужчин.

Власти Чехии не будут возвращать украинцев призывного возраста для мобилизации на Родину.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет ČT24.

"Таких механизмов нет, и они точно не будут соответствовать международному праву и обязательствам Чешской Республики на международном поле", — говорит он.

Отмечается, что в Чехии находится около 200 тыс. украинских мужчин, имеющих разные виды виз. Для их продления требуется действительный украинский паспорт.

Украинцы могут подать заявление в отделении миграционной службы в Праге для получения нового паспорта. Однако представители службы могут потребовать действительный военный билет. Таким образом, процедура может выявить мужчин, скрывающихся от мобилизации за границей.

Напомним, власти Эстонии заявили, что не будут депортировать в Украину мужчин призывного возраста.

Германия также не будет выдавать Киеву военнообязанных.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что в Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание.