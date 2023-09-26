В Чехии разоблачили российского агента, распространявшего кремлевскую пропаганду

Российский агент распространял на территории Чехии российскую пропаганду, привлекая известных общественных лиц, за что получил вознаграждение в несколько тысяч евро.

Об этом во время выступления на конференции по дезинформации в нижней палате парламента Чехии заявил директор службы информации и безопасности (контрразведки) Чехии Михал Коуделко, передает Radio Prague International.

"Речь, в частности, шла о том, что этот влиятельный агент по требованию одного из высших органов государственной власти России обеспечил распространение нарративов, поддерживающих внешнеполитические интересы Российской Федерации в связи с войной в Украине", – сказал Коуделко.

Он отметил, что для распространения российской пропаганды агент привлекал известных общественных деятелей.

Деятельность российского агента была заключена спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения. Он использовал отдельных журналистов, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду среди граждан Чехии.

"Помимо репортажей из Чехии, он (российский агент – ред.) также финансировал несколько поездок за границу и стремился добиться от журналистов создания материалов, в которых нуждалась российская сторона", – отметил директор Службы.

Кроме того, контрразведка Чехии зафиксировала, что российская агентура пыталась установить отношения с одним из организаторов антиправительственных демонстраций, состоявшихся осенью прошлого года.

Коуделко заявил, что российская агентура занималась не дезинформацией, а конкретной ложью и пропагандой. В частности, россияне пытались создать миф, что дело с веществом "Новичок", которым в 2018 году в Великобритании отравили двойного агента Сергея Скрипача, брало свое начало в Чехии.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предостерегла Украину и Польшу от повышения напряженности в отношениях.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия может передать Украине вертолеты Ми-24, которые спишут в обмен на новые американские.

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