В Чехии решили на год заморозить зарплату чиновников ради медиков, военных и учителей

Министерство труда и социальных дел готовит соответствующую поправку к закону на случай замораживания заработной платы конституционных чиновников.

На последнем заседании Правительство Чехии повысило зарплаты социальным работникам, медработникам и учителям и наоборот заморозило зарплаты госслужащим министерств и других ведомств, а также конституционным чиновникам.

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Об этом сообщает издание Forum 24.

Сообщается, что на следующий год в Чехии увеличится заработная плата социальных работников на 700 крон. Правительство также решило увеличить заработную плату медработникам на 6% и учителям на 2%. В то же время правительство решило заморозить зарплаты госслужащим в министерствах и других учреждениях, а также всем конституционным чиновникам.

"Правительство согласилось увеличить зарплаты в государственном секторе, и это повышение учитывает состояние бюджета и то, что нас ждет в ближайшие месяцы", — сказал премьер.

Он добавил, что в случае учителей правительство сделало так, чтобы их заработная плата не опускалась ниже 130% от средней заработной платы. По словам Фиалы, министерство труда и социальных дел уже готовит соответствующую поправку в закон на случай замораживания заработной платы конституционных чиновников.

В начале ноября предыдущее правительство решило, что с января государственные и общественные работники получат дополнительно 1400 крон. Заработная плата учителей должна была повыситься на три процента. Однако, по словам Министра финансов Збинека Станюры (ODS), такое увеличение не может позволить себе государственный бюджет, который, по его словам, находится в катастрофическом состоянии.

"Ситуация для правительства очень тяжелая. Тем не менее, мы нашли ресурсы, чтобы вознаградить тех, кто находится в авангарде борьбы с ковидом, и преподавателей. Образование будет приоритетом для правительства", – сказал он.

В то же время, Станджур отметил, что в последние годы заработная плата в государственном и частном секторе увеличилась. В 2013 и 2014 годах, по его словам, зарплаты в госсекторе были на два-три процента выше, чем в частном, а сейчас уже 15 процентов.

Кроме того, правительство сегодня приняло решение об увеличении заработной платы военнослужащих, например солдат или полицейских, на 700 крон.

В конце ноября у госбюджета Чехии был дефицит в 401,5 миллиарда крон.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины".

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