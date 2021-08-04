В Чехии столкнулись поезда: есть погибшие, десятки раненых (фото, видео)

В Чехии столкнулись поезда: есть погибшие, десятки раненых (фото, видео)

По меньшей мере два человека погибли, семь человек в критическом состоянии. 38 пассажиров были ранены.

На юго-западе Чехии в среду, 4 августа, столкнулись два пассажирских поезда. На месте аварии работают десятки спасателей. Четыре вертолета доставляют пострадавших в больницы.

Об этом сообщает DW.

По данным чешской полиции, авария произошла после 8 утра по местному времени в городе Миловице.

По информации чешской железной дороги, столкнулись местный пассажирский поезд и международный скоростной поезд, соединяющий Прагу с Мюнхеном в Германии.

Министр транспорта Чешской Республики Карел Гавличек сообщил, что один из поездов пропустил сигнал.

Новости мира: два пассажирских поезда столкнулись на западе Чехии

"Столкновение поездов. Поезд Ex 351 проехал сигнал в положении "Стоп" на станции Радоница в Домажлице и столкнулся с пассажирским поездом. Ситуация серьезная, я отменяю всю программу и выезжаю на место аварии", — написал он в Twitter.

Помощь поступает также из Германии, сообщает агентство dpa.

Напомним:

Ранее в Румынии столкнулись два поезда: один из машинистов был пьян. Из-за аварии железнодорожное сообщение между Бухарестом и Констанцей было приостановлено на несколько часов.

один из машинистов был пьян. Из-за аварии железнодорожное сообщение между Бухарестом и Констанцей было приостановлено на несколько часов. А на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" в ночь на 30 июля произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за аварии ряд поездов в направлении "Харьков — Киев" задерживались.

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