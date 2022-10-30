В Чехии суд оправдал одного из организаторов "Обороны Севастополя" во время незаконной аннексии Крыма

Чешский суд не нашел доказательств вины гражданина России, обвиненного в создании в 2014 году незаконного вооруженного формирования в Севастополе.

Обвиняемый в участии в российской аннексии Крыма гражданин РФ Александр Франчетти покинул Чехию и возвращается домой.

Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на его заявление российским СМИ.

Чешский суд на прошлой неделе оправдал Франчетти и освободил из-под стражи. Прокурор Марек Бодлак обжаловал приговор. В субботу, 29 октября, Бодлак заявил, что у него нет информации об отъезде Франчетти из Чехии. Однако, по его словам, россиянин не обязан сообщать о своем отъезде, поскольку его оправдал суд.

"Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации, еду домой к семье, которая ждет меня завтра [в воскресенье, 30 октября] в Севастополе", — сказал Франчетти по телефону российскому агентству ТАСС.

Он также убежден, что рассмотрение апелляции может состояться без его участия.

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Согласно обвинению, Франчетти, ранее постоянно проживавший в Чехии, в феврале 2014 года приехал из российского Воронежа в украинский Севастополь. Там он, нарушая Конституцию Украины, запрещающую создание и деятельность незаконных вооруженных формирований, стал соучредителем организованного вооруженного формирования "Оборона Севастополя", в котором лично возглавил группу из 12 человек.

Мужчина отрицал свою вину, а городской суд в Праге 20 октября окончательно оправдал его из-за отсутствия доказательств.

Франчетти угрожало до 15 лет лишения свободы за создание организованной преступной группы, направленной на совершение теракта.

Напомним, 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги задержан гражданин России, обвиняемый в причастности к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины.

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