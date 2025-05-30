В Чехии учительница рассказывала школьникам о "нацистах в Украине": как ее наказали

Бывшая учительница чешского языка из Праги Мартина Беднаржова

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Бывшую учительницу чешского языка из Праги Мартину Беднаржову приговорили к семи месяцам условного заключения за публичное оправдание российской агрессии против Украины.

Приговор вынес суд после нескольких лет рассмотрения дела, сообщает iRozhlas.

Отмечается, что скандальные высказывания Беднаржовой прозвучали в апреле 2022 года на уроке стилистики.

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Тогда она назвала вторжение России в Украину «приемлемым», отрицала боевые действия в Киеве, а новости чешского телеканала ČT 1 называла частью «пропаганды, связанной с миллиардером Соросом». Ученики пытались возражать, ссылаясь на увиденное в СМИ, но учительница отстаивала свою позицию.

Кроме того, она рассказывала школьникам о якобы «убийствах россиян на Донбассе с 2014 года» и «украинских нацистах», которые «срывали с людей кожу» и «убивали детей». В мае 2022 года ее уволили из школы. Попытка оспорить увольнение в суде оказалась тщетной.

Дело относительно ее пророссийских заявлений в суде рассматривали трижды. Предыдущие два процесса завершились оправданием, но в январе 2024 года Верховный суд отменил эти решения и отправил дело на повторное рассмотрение.

В ходе заседаний Беднаржова не отказалась от своих слов и утверждала, что СМИ искажают реальность. Она считает судебный процесс политическим давлением, поскольку планирует баллотироваться в парламент от движения Stačilo! — партии, выступающей за отмену санкций против России и Беларуси и прекращение поддержки Украины.

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Суд назначил ей условный испытательный срок в 20 месяцев, трехлетний запрет на преподавание и обязательное прохождение курса по медиаграмотности. Как подчеркнула судья, главная проблема заключалась в том, что Беднаржова навязывала свои убеждения подросткам, которые не могли дать достойного ответа.

Напомним, 37-летняя учительница вместо репетиторства занималась сексом с ребенком.