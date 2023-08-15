В Чехии украинец изнасиловал и хотел убить 15-летнюю девушку: на громкий скандал отреагировал президент

В Чехии задержан 18-летний украинец, который изнасиловал и пытался убить 15-летнюю девушку. Поступок подозреваемого спровоцировал волну ненависти к беженцам из Украины, отчего на это отреагировал президент Чехии Петр Павел.

Об этом пишет чешское издание denik.cz.

Заманил в лес, изнасиловал и думал, что убил

Трагедия произошла в прошлую среду в чешском городе Пльзень. Согласно установленным на данный момент фактам, парень заманил девушку на прогулку у реки.

"Поскольку девушка была знакома с мужчиной некоторое время, она согласилась. Через некоторое время мужчина изменил направление и неожиданно пошел в ближайший лес", — объяснила пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Молодой человек связал девушке руки, заклеил ей рот клейкой лентой и изнасиловал. Он нанес ей резаные раны и угрожал убийством.

"Потом он завернул девушку в мешок, сбросил ее с обрыва в лес и скрылся с места преступления. Симулировавшей смерть девушке, вероятно, спасшей ей жизнь, удалось скрыться с места происшествия и вызвать скорую помощь. Она немедленно сообщила нам об этом случае", — добавила Райндлова.

Подозреваемый ведется в суд. Фото: Denník/Zdenek Vaiz

Реакция мэра города

Роман Заржицкий, мэр города Пльзень, прокомментировал инцидент в социальных сетях.

"Мне очень жаль девушку. Как отец дочери такого же возраста, я даже не могу представить, через какой ад ей пришлось пройти. Такой поступок не имеет никакого оправдания, и даже самое суровое наказание будет недостаточным для виновника", — сказал он.

Мэр также попытался успокоить местных жителей, подчеркнув, что виновника строго накажут.

Поступок юноши вызвал волну ненависти к украинцам

Поступок молодого человека также поднял очередную волну ненависти к украинцам. И это несмотря на то, что обвиняемый живет здесь уже давно и потому не является одним из беженцев, прибывших в Пльзень за последние полтора года.

Некоторые жители якобы даже попытаются организовать акцию протеста против украинских беженцев. Тогда полиция призвала этого не делать, потому что волна ненависти никому не поможет, а сделает только хуже.

Из-за резонанса отреагировал президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на скандальный инцидент в Пльзене.

"Нагнетание негативных эмоций к неуправляемому уровню приводит лишь к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я высоко ценю позицию наших граждан, которые пока объединены в своем стремлении продвигать справедливость, правду и солидарность", — написал он.

Затем он добавил, что надеется на правосудие и подчеркнул, что у насилия нет национальности.

"Я высоко оцениваю скорую работу полиции, которая задержала обоих злоумышленников и приняла меры по усилению безопасности наших граждан. Правила должны применяться одинаково ко всем. Насилие и агрессия не имеют национальности или вероисповедания. Мы не будем мириться с их проявлениями, независимо от того, кто их делает", — подчеркнул президент.

Ранее другого 16-летнего парня якобы из Украины обвинили в нападении на женщину в Праге. 18-летнего украинца, подозреваемого в насилии, суд отправил под стражу.

Напомним, в Чехии официанты ресторана попытались поиздеваться над украинками.

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