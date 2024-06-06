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В Чехии в аварию попал поезд с Украинцами, в РФ взорвался очередной НПЗ: главные новости ночи 6 июня 2024 года

В Чехии в аварию попал поезд с Украинцами, в РФ взорвался очередной НПЗ: главные новости ночи 6 июня 2024 года

Авария поездов в Чехии/Фото: Ferry, @aveslavia/Х

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В России после "хлопка" горит очередной НПЗ (видео) Читать далее –>
  • Чешский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: много погибших и раненых Читать далее –>
  • Украина просит партнеров научить большее количество пилотов летать на F-16 Читать далее –>
  • В посольстве РФ назвали французских инструкторов в Украине "законной целью": в Париже отреагировали Читать далее –>
  • В Запорожье прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>

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