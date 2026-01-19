В Чехии внезапно выступили против продажи Украине самолетов

Самолет L-159 / © Associated Press

Коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), включая министра обороны Яромера Зуну, выступает против продажи самолетов L-159 Украине.

Об этом заявил журналистам перед сегодняшним заседанием совета коалиции глава SPD и спикер Палаты депутатов Томио Окамура, сообщает Ceske Noviny.

По его словам, у самолетов сейчас низкая остаточная стоимость, но их боевая ценность высока. Кроме того, приобретение замены обойдется намного дороже, чем их продажа, отметил Окамура.

Президент Петр Павел заявил в воскресенье, что Украина предложила купить самолеты L-159, что станет возможностью для чешского производителя.

По его словам, предоставление четырех самолетов из 24, которые имеет армия, является приемлемым уровнем риска. Окамура подчеркнул, что это не списанные самолеты, а часть вооружения армии.

Генеральный штаб на последних выборах не был уверен, целесообразно ли предоставлять самолеты.

«Стоимость приобретения очень высока, остаточная стоимость составляет лишь часть. Нам все равно придется покупать самолеты снова», – сказал Окамура.

По словам Окамуры, во время своего визита в Украину Павел не учел мнение правительства, которое, в отличие от бывшего правительства Петра Фиалы, не хочет тратить деньги на вооружение для Украины.

По данным главы Палаты депутатов, информация о самолетах также была частично обезображена украинскими СМИ. "Я не согласен с продажей, есть фактические и профессиональные причины", - сказал Окамура. Позиция министра Зуны также отрицательна, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Чехия в ближайшее время предоставит Украине боевые самолеты, способные сбивать вражеские беспилотники. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве 16 января.

"Чешская Республика может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с дронами, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", - сказал Павел.

Он добавил, что Прага также может поставить системы раннего оповещения, например, пассивные радары.