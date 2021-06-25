В Чехии во время занятий почти два десятка школьников потеряли сознание: что случилось

В Чехии во время занятий почти два десятка школьников потеряли сознание: что случилось

Все ученики находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает.

В городе Соколово на западе Чехии в начале занятий в средней школе 19 школьников один за другим стали терять сознание.

Об этом в пятницу, 25 июня, заявил представитель службы скорой помощи Радек Гэс, сообщили российские "РИА-Новости".

"В 8.15 мы получили сообщение о том, что в данной школе потеряли сознание двое учеников, на место сразу выехали медики. Сейчас уже зафиксировано 19 учеников, которым стало плохо, в школе работают 8 экипажей скорой помощи, прибыли также пожарные и полицейские. Пока не определена причина происшествия — отравление пищей или утечка какого-то газа ", — сказал Гэс.

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Староста города Соколово Рената Оулеглова добавила, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе.

Также по ее словам, пожарные не обнаружили в помещении школы утечки газа. Все ученики находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает. Все взрослые, которые работают в этой школе, находятся в нормальном состоянии.

Напомним 2018 сразу в трех украинских городах под атаку неизвестного вещества попали школьники разного возраста. Внезапно им стало плохо: начались головокружение, тошнота, резкая боль в животе. Дети просто валились с ног.

Больше всего пострадали ученики и учителя черкасской школы №8, откуда в областную детскую больницу привезли аж 107 человек.

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