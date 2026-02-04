В Чехии водитель трамвая напал на украинцев: чем все закончилось

Флаг Чехии

В Чехии завершилось судебное разбирательство резонансного дела в отношении водителя трамвая, устроившего скандал с пассажирами из Украины. Окружной суд района признал мужчину виновным в хулиганстве.

Об этом сообщает IDNES.

Что произошло

Инцидент, послуживший поводом для судебного разбирательства, произошел в конце февраля прошлого года в одном из районов Праги. Жертвами агрессии стали трое граждан Украины — пожилые супруги и их внук, проживающие в Чехии с 2022 года, спасаясь от войны.

Конфликт спровоцировало поведение ребенка: мальчик, которого везли из детского сада в коляске, стал ногами на сиденье и постучал по стеклянной перегородке кабины водителя.

Дедушка мальчика в суде объяснил ситуацию. Он отметил, что обувь ребенка была фактически чистой. Также дедушка не запрещал внуку стать на сиденье, но сделал замечание, чтобы тот перестал стучать.

Однако водитель Даниэль Бэйвль вышел из кабины и стал кричать на пассажиров. Он обвинил семью в том, что они «загрязнили трамвай» и начал выгонять их из салона. При этом, по данным следствия, водитель использовал оскорбления, указывающие на украинскую национальность пассажиров.

Свидетели сняли инцидент на видео. По материалам обвинения, водитель не только кричал, но и применил физическую силу - ударил дедушку мальчика и вытолкал людей на улицу.

«Другие пассажиры говорили, что нам не следует выходить. Но мы решили выйти, потому что ребенок очень испугался и плакал», — рассказал потерпевший украинец в суде.

На улице тоже чуть не дошло до потасовки: когда женщина попыталась сфотографировать номер трамвая, водитель снова бросился к ним. Сам обвиняемый в суде отрицал факт побоев, утверждая, что только эмоционально жестикулировал.

Что решил суд

Судьи признали водителя Даниэля Бейвля виновным и назначили ему наказание в виде 200 часов общественных работ . Кроме этого, осужденный обязан пройти специальную «программу социального перевоспитания», которая имеет целью скорректировать его поведение в обществе.

Однако прокуратура настаивала на более суровом наказании. Сторона обвинения инкриминировала водителю неправомерное поведение и оскорбления именно по признаку национальности. По таким статьям мужчине угрожало до пяти месяцев тюремного заключения. В настоящее время приговор еще не вступил в окончательную силу и может быть обжалован.

