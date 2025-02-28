В Чехии водитель трамвая с кулаками набросился на украинцев с ребенком (видео)

"К черту, ты вообще не имеешь права быть в этой стране!" – кричал водитель трамвая.

В Праге водитель трамвая с кулаками набросился на украинскую пару, которая была вместе со своим внуком-гражданином Чехии. Водитель разозлился из-за того, что ребенок стоял на сидении и якобы запачкал его.

Инцидент сняли на видео и распространили его в соцсетях, сообщает издание Irozhlas.

Пражское городское транспортное предприятие интенсивно расследует инцидент с водителем трамвая, который грубо обижал пассажира и ударил его. Таким образом там отреагировали на видео, где видно, как водитель трамвая ударил пассажира с заплаканным ребенком на руках и кричал: "Ты вообще не имеешь права быть в этой стране".

"К черту, ты вообще не имеешь права быть в этой стране!" – кричал водитель трамвая в начале видео. Он обращался к двум пассажирам с ребенком. По данным портала Vinegret, это были украинские дедушка и бабушка с внуком, у которого чешское гражданство. Водитель обвинил пассажиров в том, что они загрязняют трамвай, потому что ребенок стоял на сиденье. Водитель ударил мужчину и продолжал грубо на него кричать, даже когда ребенок начал плакать.

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Пражское транспортное предприятие официально извинилось перед пострадавшими пассажирами и предложило им помощь в уголовном и административном производстве.

"Способ, в который водитель решал эту ситуацию, полностью противоречит не только внутренним правилам нашего предприятия, но и законам Чехии и общим нормам морали. Такое поведение мы не терпим", — говорится в официальном заявлении компании.

В Праге водитель трамвая с кулаками набросился на украинцев с ребенком

Реакция чешских властей

Чешская полиция начала расследование инцидента. Правоохранители отметили, что видят в действиях водителя административное правонарушение против общественного порядка.

Мэр Праги Богуслав Свобода осудил поведение водителя, назвав его агрессивным и недопустимым.

Заммэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб в соцсети X признался, что увиденное его шокировало.

"Что бы ни предшествовало этой ситуации, такое поведение абсолютно неприемлемо. Особенно перед маленьким ребенком. Мы срочно обсуждаем это с транспортным предприятием, в том числе и вопросы скорейших дисциплинарных мер", – говорится в заявлении заместителя мэра Праги.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан призвал граждан в подобных случаях сразу обращаться на бесплатную линию полиции 158.

"Жаль, что на видео не видно, чтобы кто-то из других пассажиров вступился за мужчину с ребенком", – отметил министр.

Уполномоченная правительства Чехии по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова назвала этот инцидент очевидным проявлением предвзятого насилия. Она сообщила, что уже связалась с МВД страны, представителями украинского сообщества и посольством Украины для дальнейших действий.

К слову, в Германии суд наказал женщину и мужчину, приговорив их к пожизненному заключению, за убийство украинки, ее матери и похищение ребенка. Преступление было совершено в марте 2024 года.