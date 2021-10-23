В Чехии впервые с апреля фиксируют рекордные цифры инфицирования коронавирусом

На последней недели резко возросла заболеваемость.
За прошедшие сутки, 22 октября, в Чехии зафиксировали более 4,2 тыс. новых заражений коронавирусом — такие высокие цифры фиксируют впервые с апреля.
Об этом сообщает издание ČTK.
Следует заметить, что цифра 4224 новых больных почти вдвое выше, чем неделей ранее. В чешском Министерстве здравоохранения сообщают, что в течение недели выросло и количество госпитализаций. Сейчас в медицинских учреждениях всего инфицированных от 24 мая.
Самые высокие показатели заболеваемости — в Моравско-Силезском крае. Самые низкие — в Краловеградецкий крае.
Отмечается, что три четверти инфицированных в октябре не имели COVID-прививки. Впрочем, в последние несколько дней в стране возросло количество вакцинаций — привилось более 29,8 тыс. чел. Это почти вдвое больше, чем в пятницу на прошлой неделе. Сейчас в Чехии привито около 6 млн человек.
Как сообщалось, антирекорды по приросту коронавируса в РФ обновляются от 14 октября. В частности, За минувшие сутки, 22 октября, в России выявлено 37678 случаев коронавируса. Зафиксировано 1075 летальных случаев.
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