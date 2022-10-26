В Чехии вынесли приговор двум блогерам, разжигавшим ненависть к украинцам

Транслируя в соцсетях в прямом эфире видео, чешские блогеры пренебрежительно отзывались об украинцах и призывали проводить контрдемонстрации в ответ на их акции в Чехии.

В среду, 26 октября, окружной суд в чешском городе Кладно отправил двух видеоблогеров Патрика Тушла и Томаша Чермака на 10 и 6 месяцев в тюрьму из-за публичных высказываний против украинцев.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Приговор был вынесен в тот же день, когда суд приступил к рассмотрению дела. Обоих фигурантов, до сих пор находившихся под стражей, доставили в суд конвоиры.

Обвинение было возбуждено прокуратурой за совершение преступления, связанного с клеветой на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод.

Также читайте Чехия усилит охрану критической инфраструктуры после ракетных обстрелов объектов в Украине

Согласно обвинению, в августе этого года Патрик Тушл и Томаш Чермак транслировали в соцсетях в прямом эфире видео, в котором пренебрежительно отзывались об украинцах и призывали проводить контрдемонстрации в ответ на их акции в Чехии.

В частности, Чермак среди прочего сказал: “Украинцы здесь начинают размножаться, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, или мы пойдем к чертям”. В видео также было несколько обидных и нецензурных высказываний в адрес украинцев.

На суде оба признали несоответствие формы видео и неуместность выступления.

Хотя санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, суд ограничился более мягким наказанием. Патрик Тушл будет находиться в заключении 10 месяцев, его коллега Томаш Чермак – всего полгода.

Приговор не окончательный, он может быть обжалован.

Напомним, в чешском городе Литомержицы неизвестные разрисовали постамент памятника павшим красноармейцам, сделав его похожим на стиральную машину. Саму скульптуру советского солдата облили красной краской.

Читайте также: