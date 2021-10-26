В Чехии задержали "луганскую бригаду", терроризировавшую украинских заробитчан

В состав организованной преступной группы входило 7 человек, среди которых три женщины.

В чешском городе Брно (Южно-Моровский край) по обвинению в вымогательстве правоохранители задержали 7 человек, принадлежавших к так называемой "луганской бригаде", которая занималась вымогательством и шантажом среди украинских заробитчан и диаспоры.

Об этом сообщили во вторник, 26 октября, в Национальном центре по борьбе с организованной преступностью Чехии.

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По данным чешских правоохранителей, организованная группа, известная как "луганская бригада", требовала от живущих в Чехии украинцев "однократно или систематически выплачивать суммы за так называемую защиту".

Преступники прибегали к запугиваниям и психологическому давлению на своих жертв. В общей сложности они обогатились преступным путем более чем на 100 тысяч евро.

В ходе полицейской операции было задержано 7 человек — четверо мужчин занимались непосредственно вымогательством, а три женщины привлекаются к уголовной ответственности за преступления, связанные с "участием в организованной преступной группе" и "отмыванием доходов от преступной деятельности". Еще один участник преступной группы находится в розыске, задержать его не удалось.

В ходе обысков у них были обнаружены средства на сумму около миллиона чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также две единицы огнестрельного оружия, которые будут отправлены на экспертизу.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее в польском городе Зеленая Гура обнаружили мертвым 46-летнего украинца. По предварительным данным, его смерть была ненасильственной.

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