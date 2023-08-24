В Чехии задержан подозреваемый в жестоком избиении двух украинок

В настоящее время правоохранители разыскивают еще двух подозреваемых, также причастных к этому нападению.
В Чехии полиция задержала мужчину, который 13 августа жестоко избил двух украинок в городе Пласы.
Об этом сообщает Радио Прага.
Отмечается, что он напал "без видимой причины, кроме национальности".
Задержанному предъявлено обвинение.
В настоящее время правоохранители разыскивают еще двух подозреваемых, также причастных к этому нападению.
Ранее министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан осудил нападение на двух украинок в городе Пласы из-за их национальности.
По данным СМИ, 13 августа водитель остановился у двух сидевших и разговаривавших женщин и спросил, являются ли они гражданками Украины. После того, как они ему утвердительно ответили, он стал их жестоко избивать. Младшая из них, 34-летняя, попала в больницу с открытым переломом челюсти, переломом скулы и переломом носа.
Напомним, в Чехии официанты ресторана попытались поиздеваться над украинками.
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