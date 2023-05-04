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В Чехии заявили, что формат диалога между Европой и Китаем уже "мертв"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Чехии заявили, что формат диалога между Европой и Китаем уже "мертв"

В МИД Чехии заявили о "смерти" формата диалога между Европой и Китаем / Фото: pixabay.com

В продолжении существования формата по формуле "14+1" больше нет ни смысла, ни перспективы, считают в чешском МИДе.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что формат "14+1", который был начат Пекином для взаимодействия и координации со странами Восточной и Центральной Европы, фактически прекратил свое существование.

Об этом он заявил в своем интервью изданию Politico.

Липовский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что в формате "14+1" больше нет ни содержания, ни будущего.

На вопрос будет ли Прага официально выходить из китайско-европейского формата сотрудничества, Липовский сказал: "Мы не являемся активным членом (формата – ред.). Не будем спекулировать по каким-либо возможным шагам, которые мы могли бы сделать".

В Государственном департаменте сообщили, что Блинкен и Липавский во время встречи обсудили: "общие беспокойства по поводу Китайской Народной Республики, а также важность поддержания мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай впервые за начало полномасштабного российского вторжения в Украину проголосовал за резолюцию ООН, в которой Россию назвали страной-агрессорой.

Кроме того, мы ранее информировали, что четыре ключевых страны стремятся избежать усиления противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

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Дата публикации
Просмотры
1023
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