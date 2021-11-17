В Чехии заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости

В Чехии заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости

В чешских больницах в настоящее время находятся 4425 пациентов с COVID-19.

В Чешской Республике утром в среду, 17 ноября, сообщили о 22 479 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом пишет Novinky.cz.

Отмечается, что новый рекорд примерно на четверть выше предыдущего максимума, который в Чехии установили 6 января этого года.

Кроме того, за последние сутки в стране от осложнений коронавируса умерли 27 пациентов. Всего в больницах в настоящее время находятся 4425 больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Чехии впервые обнаружили три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса "Дельта". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний изучает этот подвариант, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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