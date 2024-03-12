В Чехии заявили о возможности закупки еще 200 тыс. снарядов для ВСУ

Вдобавок к закупке 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для ВСУ у третьих стран, чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч единиц в необязательном порядке.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время конференции по случаю 25-летия вступления страны в НАТО, сообщают "Чешские новости".

По его словам, в настоящее время к инициативе присоединились 18 стран. Кроме того, Фиала отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", – сказал премьер.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что закупленные для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель.

Кстати, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Павел заявил, что по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

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