Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

МИД Чехии вызвал российского посла из-за угроз чешским компаниям. Причиной послужили заявления Минобороны России и Дмитрия Медведева, которые Праге пришлось официально выяснять.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Чехии.

Позиция Чехии — что заявили

Решение о вызове российского дипломата принял министр иностранных дел Чехии Петр Маценко. Праге нужны разъяснения по поводу публичных заявлений российского руководства, в которых ряд чешских предприятий были определены как потенциальные объекты для атак.

Реклама

«В связи с сообщением Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Маценко решил вызвать посла России в Праге для объяснения этих заявлений чешской стороне», — отметили в министерстве.

Заявления Медведева — что известно

Российское оборонное ведомство опубликовало список объектов в 11 странах Европы, где якобы расположены мощности по производству беспилотников для Украины. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти локации «потенциальными целями» для атак.

В обнародованный список вошли адреса предприятий в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Латвии, Литве, Нидерландах, Дании, Испании, Италии, Турции и Израиле. В Минобороны РФ утверждают, что на этих площадках производят дроны или комплектующие совместно с Украиной или по ее заказу.

По версии Москвы, 26 марта ряд европейских государств решили увеличить производство БпЛА для ударов по российской территории. Российская сторона назвала это шагом к «резкой эскалации» и превращению стран Европы в «стратегический тыл Украины». В ведомстве заявили, что расширение финансирования таких предприятий может привести к «непредсказуемым последствиям» и втягиванию Европы в прямую войну.

Реклама

«Европейской общественности нужно не только понимать истинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса, а также места расположения украинских и совместных предприятий по производству БпЛА», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Несмотря на официальные заявления РФ, достоверность указанных координат вызывает сомнения. В частности, литовский вещатель LRT сообщил, что по указанному в списке адресу в Вильнюсе зарегистрировано более 700 различных фирм, однако ни одна из них не имеет признаков связи с военным производством, о котором заявляет российская сторона.

