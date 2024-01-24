В Челябинской области России загорелся масштабный пожар на фабрике

В России случилось новое ЧС: в Челябинской области пожарные МЧС России ликвидируют большой пожар.

Об этом чрезвычайники информируют в сообщении в соцсетях.

В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3600 квадратных метров.

В общей сложности на месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники. Пока информации о пострадавших не поступало.

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Позже в Челябинской области пожарные МЧС России локализовали пожар на 3600 квадратных метрах.

Напомним, что ранее в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

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