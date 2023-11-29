"В чем их проблема?": глава Сената Бельгии рассказала о недоразумении со странами-противниками Украины в ЕС

Большинство из 27 стран-членов ЕС убеждены, что Украина может присоединиться к сообществу.

В Сенате Бельгии признали проблемы с некоторыми странами-членами ЕС, не поддерживающими планы на вступление туда Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказала глава Сената Бельгии Стефани Д'Оз.

"Есть проблемы с рядом стран, которые имеют определенные сомнения, и часто не совсем ясно, а чего, собственно, они хотят от Украины", — отметила она.

Д'Оз заверила, что в ЕС будут делать все, чтобы решить недоразумения для ведения диалога.

"Мы хотим, чтобы эти страны, как, например, Венгрия, объяснили, что им нужно от Украины, в чем их проблема. Чтобы можно было вести диалог по вопросам, которые у них могут быть. Потому что сейчас эти вопросы для нас не совсем понятны". и мы хотим их объяснить", – объяснила она.

При этом Стефани Д'Оз отметила, что большинство из 27 стран-членов ЕС убеждены, что Украина может присоединиться к сообществу.

"Будем надеяться, что остальные страны тоже так сочтут, ведь необходимо единогласное голосование", — добавила Стефани Д'Оз.

Напомним, Венгрия не отправит оружие в Украину. Как сказал министр иностранных дел страны Петер Сиярто, " чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война ".

Также по словам венгерского министра, "вступление Украины в ЕС принесет войну", поэтому, по мнению глав Венгрии, Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией.

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