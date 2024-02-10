В чем причина магического влияния Трампа на республиканцев в США – The Atlantic

Уже около десяти лет бывший президент США Дональд Трамп демонстрирует чрезвычайную способность заставлять республиканцев в Конгрессе делать то, что он хочет. Его влияние было в полной мере продемонстрировано на этой неделе, когда он сорвал двухпартийный законопроект о безопасности границ и помощи Украине.

Об этом пишет издание The Atlantic.

“Он [Дональд Трамп] им угрожает. Он издевается над ними. Он вытаскивает из них театральную демонстрацию преданности — и если они преступают ее, он заставляет их заплатить", – говорится в публикации.

В издании отметили, что рассказы бывшего президента о доминировании в бизнесе часто были преувеличены.

“Почему именно республиканцы в Конгрессе оказались намного уступчивее, чем кто-либо другой, с кем Трамп соревновался, является вопросом интерпретации. Одно из объяснений состоит в том, что Трамп просто добился гораздо большего успеха в политике, чем он когда-либо достигал, условно говоря, в недвижимости Нью-Йорка или на телевидении”, — объясняют в издании.

Бывший руководитель аппарата сенатора-республиканца, пожелавший остаться анонимным, отметил в комментарии, что во времена президентства Трампа его желания были "законом", но предположил, что в случае его возвращения в деловую среду, Трампу было бы непросто смириться с тем, что " не все так просто”.

Однако уникальность Трампа заключается в том, что, даже не занимая президентский пост, он продолжает влиять на республиканцев на Капитолийском холме.

“Для многих избранных республиканцев, вероятно, это походило на ответ на их молитвы, когда наконец-то появился кто-то "сильный" и начал указывать им, что делать. Возможно, его приказы были безрассудными и противоречивыми. Но, пока они делали все возможное, чтобы выглядеть так, будто слушаются, они могли рассчитывать на дальнейшую победу на предвыборах. Как Трамп может отступить сейчас, если республиканцы позволяют собой управлять?" — заключили в издании.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома.

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